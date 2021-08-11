Зростання реальної заробітної плати не покриває споживчі потреби українців.

Українці активно використовують накопичені заощадження на потреби поточного споживання, наслідком чого стало скорочення в першому кварталі поточного року власних заощаджень населення на 60 млрд грн.

Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

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"Населення активно використовує накопичені заощадження на потреби поточного споживання. Зростання реальної заробітної плати не покриває споживчі потреби. Тільки в першому кварталі скорочення макроекономічних заощаджень населення становило понад 60 млрд грн", - зазначив Данилишин.

Він підкреслив, що про витрачання заощаджень на цілі споживання також свідчить постійно позитивне сальдо продажу іноземної валюти населенням, яке з початку року вже досягло 1,5 млрд дол. США.

Рівень життя українців

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

Відзначимо, що Світовий банк з жовтня 2015 року встановив новий глобальний рівень бідності в 1,90 долара США в день на основі цін 2011 року.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян можуть дозволити собі купувати продукти харчування та одяг і трохи відкладати, але вони не можуть купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

Автор: Богдан Слуцький