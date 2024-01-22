Безпека і оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету.

Видатки загального фонду державного бюджету України на сектор безпеки і оборони за 2023 рік становили 1 843,8 млрд гривень (60,8%). У грудні ця сума становила 284,3 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

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"Безпека і оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету", - зазначили в оборонному відомстві.

Там нагадали, що видатки сектору безпеки і оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

"Тому надзвичайно важливо підтримувати Збройні сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації. Адже кожна залучена гривня – це інвестиція в поразку Росії", - додали в Міноборони.

Видатки на оборону - останні новини

У Верховній Раді назвали дефіцит бюджету Міноборони на 2024 рік. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 млрд грн.

Раніше у Міноборони розповіли, що буде з виплатами для військових у наступному році. Заступник міністра Юрій Джигир повідомив, що на виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 мільярда гривень, при цьому доплати військовим залишаться на рівні минулого року.

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