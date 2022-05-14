Кошти на відновлення пошкоджених споруд необхідно брати мінімум з трьох джерел, вважає влада столиці.

Києву потрібно близько 80 млн євро, щоб відновити пошкоджені внаслідок бомбардувань житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Близько 400 об'єктів пошкоджено в Києві, у тому числі більше 200 житлових будинків, близько 70 об'єктів освіти, а також лікарні, дитячі будинки та об'єкти транспортної інфраструктури. Близько 70-80 млн євро потрібно для того, щоб відновити всю пошкоджену інфраструктуру після повномасштабного вторгнення", - зазначив Поворозник.

За його словами, влада столиці вважає, що кошти на відновлення треба брати як мінімум з трьох джерел: держава, місто і донори, які зголошуються допомагати киянам повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів, зокрема, Києва. У столиці було пошкоджено, зокрема, 208 житлових будинків.

Нагадаємо, 7 травня мер столиці Віталій Кличко заявив, що у Києві завершується обстеження пошкоджених внаслідок обстрілів будинків і розробляються кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт і вартістю відновлення пошкоджених будинків та об'єктів.

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