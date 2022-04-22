Шмигаль заявив, що Кабмін закликав міжнародних партнерів надати Україні 10% своїх спецправ запозичення, які емітуються МВФ, що дозволить отримати гроші для покриття бюджетного дефіциту.

На відновлення України після війни необхідно буде мінімум $600 млрд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на Spring Meetings 2022, яку спільно організували у Вашингтоні Світовий банк та Міжнародний валютний фонд, повідомляється на Урядовому порталі.

Шмигаль розповів міжнародним партнерам про плани Росії знищити Україну та українську економіку, а також закликав надати нашій державі термінове короткострокове фінансування.

"Заблоковані порти, удари по заводах, спроби зірвати посівну, зруйновані міста. Все це частина плану зі знищення української економіки. Збитки вже становлять більш як $500 млрд. ВВП цього року може впасти від 30 до 50%. Україні потрібна фінансова підтримка партнерів, аби вистояти. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в $4-$5 млрд щомісяця протягом наступних півроку", — підкреслив очільник українського уряду.

За його словами, одним з інструментів такої підтримки можуть бути спеціальні права запозичення (СПЗ), які емітуються МВФ. Український уряд закликає міжнародних партнерів надати 10% своїх СПЗ Україні, що дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту. На сьогодні уряд Канади прийняв рішення про виділення 1 млрд канадських доларів у СПЗ.

Також Шмигаль розповів про початок роботи над планом з відновлення України після завершення війни.

"У довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд. Така реконструкція буде передбачати не тільки відновлення інфраструктури, але й розбудову нової економіки та нових європейських інституцій", — відзначив прем’єр-міністр.

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