Відновлення житла українців - пріоритетний напрямок швидкого відновлення, зазначив прем'єр-міністр.

Українці подали через "Дію" понад 325 тисяч повідомлень про знищене або пошкоджене житло через російську агресію проти України.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, про це йшлося на нараді за участю Мінінфраструктури, Мін'юсту, Мінцифри та Агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

"На виконання доручень президента Володимира Зеленського уряд активно готується до запуску відновлювальних проектів у житловому секторі. Зараз через "Дію" українці подали понад 325 тис.повідомлень про знищення або пошкодження житла. Проаналізували їх у розрізі регіонів, обговорили механізм роботи реєстру, де фіксуються руйнування внаслідок війни, визначили три напрямки відшкодування: на поточний ремонт, на капітальні ремонтні роботи та на повне відновлення зруйнованого житла", - зазначив Шмигаль.

Відео дня

За його словами, відновлення житла українців – пріоритетний напрямок швидкого відновлення. Саме на це мають бути спрямовані кошти від конфіскованих російських активів.

Він також зазначив, що весь шлях від подачі заявки до відновлення має бути чітким і простим.

"Розраховуємо на якнайшвидше прийняття законопроекту 7198 про компенсацію за пошкодження і знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна в результаті терористичних дій РФ", - додав прем'єр-міністр.

Війна в Україні та репарації

У вересні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за шкоду, якої було завдано внаслідок російського вторгнення.

Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія обов'язково платитиме Україні репарації. За його словами, Захід вже почав обговорювати це питання.

Екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи заявив, що Росія має відповісти за військові злочини і руйнування і виплатити від $ 750 мільярдів до $1 трильйона репарацій на відновлення України.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію по репараціях Україні від Росії. 13 країн не підтримали резолюцію. Серед них: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія і Зімбабве.

14 листопада 2022 року заступник постпреда США при ООН Річард Міллс прокоментував ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: