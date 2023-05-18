Allianz залишається власником міноритарної частки в об'єднаній компанії в розмірі 49,9%.

Найбільша страхова компанія Європи, німецька фінансова корпорація Allianz заявила про закриття угоди з продажу контрольного пакету свого бізнесу в Росії.

Як повідомляється на сайті російського підрозділу, бізнес Allianz в Росії перейде під контроль російського ТОВ "Інтерхолдинг", якому належить СК "Зетта Страхування".

"Група Allianz закрила угоду з продажу контрольного пакета акцій (50,1%) свого російського підрозділу", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, Allianz повністю передає контроль над своїм російським портфелем групі "Зетта Страхування" і припиняє участь в операційній діяльності бізнесу, однак при цьому Allianz залишається власником міноритарної частки в об'єднаній компанії в розмірі 49,9%.

Allianz

Allianz - одна з найбільших фінансових корпорацій у світі. Працює більш ніж в 70 країнах світу. На російський ринок концерн Allianz вийшов в 1990 році і зараз має чотири компанії: "Альянс", "Альянс життя" (страхування життя і пенсійне страхування), "Медекспрес" (медичне страхування), "Медекспрес-сервіс".

Віхід компаній з Росії

У березні 2023 року Путін ввів плату за вихід з російського ринку. Повідомлялося, що всі компанії, які ще не повністю вийшли з Росії, тепер так чи інакше профінансують російський бюджет.

Раніше компанії, що виходили з Росії, могли обирати між "добровільним внеском" в російський державний бюджет, який становив 10% від вартості продажу, або відтермінуванням платежу від продажу на кілька років.

Тепер кожна транзакція, пов'язана з виходом компанії з РФ, має бути узгоджена з російською урядовою комісією з іноземних інвестицій.

17 травня 2023 року стало відомо про те, що в ЄС придумали, як допомогти європейським компаніям піти з російського ринку. ЄС дозволив фінансові перекази росіянам з чорного списку, якщо ці кошти необхідні для закриття угод.

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