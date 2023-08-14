Виплати сягнуть до 3100 гривень.

Пенсійний фонд України у серпні профінансує виплату разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, а також громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Як повідомляє пресслужба фонду, виплати передбачені відповідним законом, за яким держава щороку до Дня Незалежності надаватиме разову грошову виплату.

Крім цього, відповідною урядовою постановою передбачено, що пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримають її разом із пенсією.

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"Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, Пенсійний фонд України перераховує на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу", - зазначили у фонді.

Інші особи, які мають право на разову грошову виплату і які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, отримають допомогу за їхнім зверненнями до органів Пенсійного фонду із документами, що підтверджують право на таку виплату, та даними про поточний рахунок, відкритий на ім’я особи в уповноваженому банку.

Категорії громадян, які отримають виплати:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи - 3100 грн;

II групи - 2900 грн;

III групи - 2700 грн;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків - 1000 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 3 100 грн;

-члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге - 650 грн;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України - 1000 грн.;

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 грн.

Пенсії в Україні

Як повідомляв УНІАН, у березні Верховна Рада ухвалила закон про особливості призначення пенсії українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях ведення бойових дій.

Люди, які проживають на окупованій території або в зонах ведення бойовиї дій, із незалежних від себе причин не можуть безпосередньо звернутись до Пенсійного фонду України, оскільки його органи не можуть там працювати.

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