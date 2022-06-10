Кабінет міністрів України сьогодні ухвалив постанову за поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кабінет міністрів України унормував питання щодо виплат пенсій та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ "Ощадбанк" та інших банківських установ.

Відповідна постанова ухвалена 10 червня на засіданні уряду за поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляється на Урядовому порталі, йдеться про виплати у межах територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій, або таких, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

"Мешканцям таких територій виплати здійснюватимуться через АТ "Укрпошта". Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників та клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ вдерлася на територію України.

Ворог спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло цивільних, були жертви та постраждалі. Супротивникові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні нашої держави, тривають бої.

Українська влада та міжнародні організації вирішили допомогти громадянам нашої держави фінансово. З 31 травня на соціальній платформі "єДопомога" українці можуть подати заявки на отримання додаткової фінансової допомоги від міжнародних організацій.

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