Законопроект буде передано на розгляд у парламент.

Кабінет міністрів України затвердив законопроект, який передбачає можливість розмитнення автомобілів за допомогою електронного сервісу державних послуг "Дія".

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється у його Telegram-каналі.

"Сьогодні ми проголосуємо та передамо законопроект, який передбачає розмитнення авто в "Дії". Все максимально просто і зручно. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбуватиметься автоматично. Сплатити можна прямо у застосунку, а весь процес розмитнення - не більше 5 хвилин", - сказав він.

За його словами, таким чином планується подолати корупцію при розмитненні автомобілів.

"Митники не будуть впливати на форму розмитнення. Її визначатимуть виключно характеристики авто, об'єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність", - сказав Шмигаль.

За його словами, законопроект передбачає звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами, а також меншу ставку для авто з гібридними двигунами.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів проситиме депутатів Верховної ради скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами.

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