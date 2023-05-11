Суму допомоги визначатимуть на основі чек-листа.

Швидкість отримання українцями компенсацій за пошкоджене житло залежить від оперативності роботи місцевої влади та комісій з розгляду заявок.

"Місцева влада має створити спеціальну комісію з розгляду питання виплати компенсацій. Вона консультує мешканців громади, розглядає заявки на виплату компенсації, забезпечує обстеження пошкодженого житла та вносить інформацію до Реєстру пошкодженого та знищеного майна", - заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, комісія визначатиме суму державної фінансової допомоги на основі затвердженого урядом чек-листа.

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"У складі комісії мають бути правоохоронці, які перевірятимуть наявність обмежень для отримання компенсації. Також до роботи комісії можуть долучати представників місцевого самоврядування, державних органів, працівники підприємств, експертів, оцінювачів, виконавців робіт та послуг, пов’язаних із будівництвом, представників міжнародних та громадських організацій", - наголосила нардеп.

Однак до засідання комісії не мають допускатися особи, у яких є потенційний або реальний конфлікт інтересів.

Програма "єВідновлення" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 травня почалась реєстрація заявок на виплату грошової допомоги по програмі "єВідновлення". Послугу запустило Мінцифри в додатку "Дія". Українці зможуть подавати заявки для отримання грошей на відновлення та ремонт свого житла, яке було пошкоджено внаслідок воєнних дій. Максимальна сума — 200 тис. грн.

У перший день роботи програми в системі стався збій через масову подачу українцями тисяч заявок.

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