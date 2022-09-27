Світовий банк очікує, що зростання економіки в регіоні Східної Азії і Тихого океану, що включає Китай, сповільниться до 3,2%.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Світовий банк різко знизив прогноз зростання ВВП у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні у 2022 році.

Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться в матеріалі, слабкий прогноз обумовлений головним чином різким уповільненням в Китаї, викликаним його суворими правилами нульового COVID-19, що порушили промислове виробництво, продажі на внутрішньому ринку та експорт.

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Світовий банк очікує, що зростання економіки в регіоні Східної Азії та Тихого океану, що включає Китай, сповільниться до 3,2% у 2022 році в порівнянні з квітневим прогнозом в 5% і зростанням торік на 7,2%.

За прогнозами фінустанови, темпи зростання економіки прискоряться в наступному році.

У Китаї, на який припадає 86% економічного виробництва регіону з 23 країн, в поточному році прогнозується зростання на 2,8%, що є значним уповільненням в порівнянні з попереднім прогнозом банку в 5%. У 2021 році економіка Китаю зросла на 8,1%, це найкраще зростання за десятиліття.

Війна в Україні та світова економіка:

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

У квітні Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на поточний рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

17 травня найбагатша людина планети Ілон Маск заявив про те, що в економіці США вже почалася рецесія.

26 травня президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

2 липня фахівці JPMorgan повідомили, що очікують зростання ВВП на рівні 1% у річному вираженні проти 2,5% у минулому прогнозі.

29 липня Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ВВП Росії скоротиться цього року на 10%.

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