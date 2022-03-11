На рахунок Міністерства соціальної політики для гуманітарних цілей загалом було перераховано 194 млн грн.

Станом на 11 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 11,3 млрд грн в еквіваленті.

Як повідомила прес-служба регулятора, кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти. Зокрема, майже 3,3 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

З цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 10,2 млрд грн. Наразі залишок коштів на спецрахунку становить майже 1,14 млрд грн.

Також станом на 11 березня на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано 194 млн грн в еквіваленті. Загалом понад 77 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

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