Міністри закордонних справ ЄС розглянуть цю пропозицію в четвер під час зустрічі в Брюсселі.

ЄС планує створити спеціальний фонд для забезпечення Збройних сил України і виділити на нього 20 мільярдів євро протягом чотирьох років. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на п'ятьох європейських дипломатів.

Зазначається, що створення фонду не передбачає прямих платежів ЄС за озброєння України. Замість цього ЄС допоможе країнам покрити свої власні витрати на покупку і передачу Україні боєприпасів, ракет і танків, а також з цього фонду буде оплачуватися навчання українських солдатів.

Politico зазначає, що така сума стане серйозним зобов'язанням для ЄС, потенційно збільшуючи майже в п'ять разів ті 4 мільярди євро, які блок виділив досі на аналогічні цілі за останній рік з гаком.

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Розподілений на чотири роки фонд дозволить ЄС щорічно отримувати 5 мільярдів євро. Цифри, проте, являють собою стелю і не є гарантією того, що всі вони будуть витрачені, вказує Politico.

"За іронією долі (і, можливо, показово), все це робиться через вже існуючий фонд, який отримав назву "Європейський фонд миру", - зазначає видання.

Відзначається, що нова пропозиція про військове фінансування була відправлена країнам ЄС на розгляд у понеділок, і міністри закордонних справ ЄС розглянуть її в четвер під час зустрічі в Брюсселі. За словами двох дипломатів, мета полягає в тому, щоб прийняти пропозицію до осені.

Фінансова допомога Україні - що відомо

Україна цього року очікує отримати 42 мільярди доларів фінансової допомоги, включаючи 4,6 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду.

Раньше ЄС на 3,5 мільярда євро збільшив загальний фінансовий рубіж Європейського фонду миру, через який, в тому числі, виділяється військова допомога Україні

Також наприкінці червня МВФ погодив надання Україні нового траншу на 890 мільйонів доларів.

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