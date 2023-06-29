Механізм розширеного фінансування є частиною загального пакету підтримки України на суму 115 млрд доларів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). Фонд виділить близько 890 мільйонів доларів.

Як зазначається у прес-релізі МВФ, ці кошти спрямують на бюджетну підтримку.

"Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі. Подальша сильна відповідальність та імпульс реформ необхідні для збереження макроекономічної стабільності, посилення інституційних реформ та підтримки зусиль з відновлення, а також для сприяння Україні на шляху до вступу в ЄС", - йдеться у повідомленні.

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У МВФ наголосили, що це включає в себе підтримку міцної бази податкових надходжень (у тому числі шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати базу оподаткування), підтримку сталого зниження інфляції та стабільності обмінного курсу, підтримку здоров’я банківського сектору та просування важливих реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, у тому числі щодо декларування активів, протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Крім того, життєво важливо, щоб зовнішнє фінансування бюджетної підтримки продовжувалося на відповідних пільгових умовах для збереження макроекономічної стабільності та забезпечення того, щоб фінансування проектів реконструкції відповідало фіскальній та борговій стійкості.

"Незважаючи на війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році. Прогноз щодо зростання ВВП було підвищено до 1-3 відсотків у 2023 році, оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а валютні резерви залишаються значними на тлі стабільного курсу на валютному ринку. Загалом завдяки виваженій політиці, а також постійній і своєчасній зовнішній підтримці вдалося зберегти макроекономічну та фінансову стабільність", – наголосили в МВФ.

Зазначається, що механізм розширеного фінансування є частиною загального пакету підтримки України на суму 115 млрд доларів.

Фінансова підтримка України: останні новини

29 червня Україна отримала грантові кошти в розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії. Вони надійшли до державного бюджету. Ці кошти спрямують на зарплати для працівників державних органів та педагогічних працівників, виплати пенсій, а також соціальні виплати за окремими програмами допомоги від держави.

Водночас у ЄС підрахували, що загальна сума допомоги Україні від країн-членів Євросоюзу від початку повномасштабного вторгнення РФ становить 72 млрд євро. Найбільшою стала економічна допомога – 37,8 млрд євро.

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