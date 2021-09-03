У серпні чиста купівля валюти склала 245 млн доларів.

У серпні 2021 року купили на 245 млн доларів іноземної валюти більше, ніж продали.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

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Купівля валюти перевищила продаж вперше з лютого 2021 року.

Як зазначили в Нацбанку, йдеться про обмінні операції фізичних осіб, бізнес в цій статистиці не враховується. У підрахунках взято до уваги готівковий та безготівковий обмін валют.

Темпи валютних операцій:

у серпні українці продали валюту на 2,38 млрд доларів;

купили - 2,62 млрд доларів;

чиста купівля валюти склала 245 млн доларів;

з початку 2021 року українці продали валюту на 16,52 млрд доларів;

з початку 2021 року купили 14,74 млрд доларів;

з початку 2021 року чистий продаж валюти склав 1,78 млрд доларів.

Курс на 3 вересня:

Національний банк України на п'ятницю, 3 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,02 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогнози на початок вересня:

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов прогнозував, що до кінця серпня долар подорожчає до 27 грн.

Аналітик компанії Esperio Ян Кароль припустив, що Долар буде коливатися в проміжку між 26,93-27,07 грн/дол.

Прогнози уряду:

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн в середньому по року.

У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році — 28,8 грн, у 2024 році — 29,2 грн.

Автор: Олена Коваленко