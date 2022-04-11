Світовий банк зазначає, що війна унеможливила економічну діяльність на значній території України.

Світовий банк порахував, як впадуть економіки України і Росії внаслідок війни і санкцій.

За його даними, вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту і руйнування виробничих потужностей, пише Reuters.

Світовий банк прогнозує скорочення економіки Росії через санкції більш ніж на 11% цього року.

По Україні прогноз також негативний:

"Обсяг виробництва в Україні, імовірно, скоротиться на приголомшливі 45,1% в цьому році", - кажуть банкіри.

Велика частина робочої сили України була змушена тікати або воювати. Підприємства закриті, дороги, фабрики та інша інфраструктура зруйновані, а Світовий банк заявляє, що багато років прогресу зведені нанівець.

Також прогнозується, що економічний збиток буде більшим, ніж було завдано пандемією Covid-19 у Східній Європі та Центральній Азії.

Закриття українських портів у Чорному морі призвело до скорочення приблизно на 90% експорту зерна з країни, а також приблизно половини всього експорту в цілому.

Світовий банк зазначає, що війна унеможливила економічну діяльність на значній території України, а також порушила сільськогосподарські посіви та збір врожаю.

"Російське вторгнення завдає потужного удару по економіці України і приносить величезну шкоду її інфраструктурі. Україні терміново потрібна величезна фінансова підтримка, оскільки вона намагається підтримувати свою економіку, а уряд працює для підтримки громадян України, які стикаються з екстремальною ситуацією", - зазначила віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2022 року через розпочату Росією війну впав на 16% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У Мінекономіки прогнозують, що загальнорічне падіння ВВП України може досягти 40%.

Найбільше постраждали ті галузі, де неможлива дистанційна робота, зокрема авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами.

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