Загальнорічне падіння ВВП може досягти 40%.

Валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2022 року через розпочату Росію війну впав на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Такою є оцінка Міністерства економіки країни.

"Російська агресія проти України докорінно змінила нашу економіку. Наш прогноз зниження ВВП у першому кварталі 2022 року становить 16%, а загальнорічне падіння може досягти 40%", - заявив перший заступник міністра Денис Кудін.

Найбільше постраждали ті галузі, де неможлива дистанційна робота, зокрема авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами.

За останні 10 днів економіка загалом почала оживати, бізнес у безпечних регіонах повертається до роботи, а аграрії розпочали посівну.

Мінекономіки зазначило, що у процесі відновлення економіки України особлива увага приділятиметься підтримці галузей, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність держави. "Йдеться про сільське господарство, виробництво продуктів харчування, роздрібну торгівлю, комунальні та енергетичні послуги, виробництва, що працюють над мобілізаційними замовленнями", - уточнило відомство.

Як повідомлялося, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва 22 березня спрогнозувала, що спад ВВП України через розпочату Росію війни може становити третину від довоєнного.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наприкінці березня дав прогноз про 35% спад і "трохи вище".

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