Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро - 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 21 червня, знизився на 5 копійок і складає 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 44,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,30 грн, євро – за курсом 43,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 19 копійок – до 43,86 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 40,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок - 44,10 грн/євро (курс продажу – 43,90 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 21 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,52 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,43 грн/євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наприкінці червня курсові коливання відбуватимуться ледь не щодня, однак в нових коридорах.

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