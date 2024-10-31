Єврокомісія хоче захистити бельгійський депозитарій від можливих збитків.

ЄК розглядає можливість дозволити бельгійській компанії Euroclear використовувати заморожені російські активи для захисту кредиту Україні на 45 млрд євро від можливих заходів у відповідь з боку РФ. Про це повідомляє Politico.

Автори зазначають, що для ухвалення рішення потрібно схвалення всіх 27 країн ЄС. На практиці це означає, що воно, скоріше за все, не буде прийнято найближчим часом.

Наразі Euroclear втягнута в судовий процес із кількома сторонами, які потрапили під санкції, і використовують російські суди, щоб оскаржити утримання своїх активів, а також вимагати компенсації.

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І хоча суди РФ не мають повноважень примусово передавати бельгійські активи позивачам, вони мають повноваження вживати заходів проти балансів Euroclear, які зберігаються в російських фінансових установах.

Нещодавно у Euroclear заявили, що компанія стикається з "‎значною кількістю судових процесів, які тривають майже виключно в російських судах"‎.

Щоб покрити витрати, пов’язані з цими позовами, Euroclear резервує близько 10 відсотків надприбутків, отриманих від заморожених активів, у спеціальному фонді.

Заморожені російські активи – що відомо

У жовтні повідомлялось, що країни "Великої сімки" планують залишити російські активи замороженими навіть після закінчення бойових дій. Вони будуть залишатись у замороженому стані до тих пір, поки Москва не компенсує збитки від своєї агресії проти України.

А раніше, у вересні, експерти підрахували, скільки винищувачів F-16 можна купити для України за заморожені активи РФ. На думку спеціалістів, за 300 млрд доларів (сума російських активів) можна було б придбати 4,5 тисячі літаків F-16. Тобто, приблизно стільки, скільки було побудовано за всі часи.

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