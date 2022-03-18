Також вдалося домовитися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо ще 300 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це глава держави сказав у відеозверненні. За його словами, сьогодні у нього був насичений переговорний день.

Основною тематикою перемовин з партнерами були конкретні кроки, які дадуть Україні ще більше сил, не тільки безпосередньо для оборони, а й для економіки, зазначив Зеленський.

"Для наших людей, для українців, які реально захищають Європу. Тут і зараз. На нашій землі", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України до ЄС.

"Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це непросто, але ми це робимо. Впевнений", - зазначив він.

Також вдалося домовитися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну.

"І домовилися про новий "макрофін" – ще 300 млн євро для України. На додачу до тих, щодо яких уже було ухвалене рішення", - розповів Зеленський.

Також президент обговорив наступний пакет санкцій проти Росії.

"Достатньо вагомий. Щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які уособлюють російську владу. І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати", - додав глава держави.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на безпекову допомогу Україні. Нова допомога передбачає закупівлю засобів для збиття російських літаків і вертольотів в українському повітряному просторі.

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