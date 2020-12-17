Європейський парламент затвердив семирічний бюджет Євросоюзу на пленарній сесії.
Про це йдеться на сайті парламенту. Бюджет був узгоджений ще в листопаді 2020 року.
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Законопроект підтримали 548 євродепутатів.
"Проти" проголосував 81 євродепутат, ще 66 - утрималися. Проект бюджету на 2021-2027 роки був узгоджений з Радою ЄС ще 10 листопада.
Семирічний бюджет затверджений у розмірі 1074,3 млрд євро. Зокрема, він передбачає переведення додаткових 15 млрд євро на ключові програми, серед яких охорона здоров'я, наука, фінансування студентських програм і «зелена економіка».
Що цьому передувало
9 листопада 2020 року прем'єр Угорщини Віктор Орбан у листі керівництву Євросоюзу пригрозив ветувати бюджет ЄС. У листі Орбан заявив, що механізм верховенства права не відповідає липневій домовленості про бюджет ЄС. Прем'єр-міністр пригрозив, що якщо бюджет ЄС буде пов'язаний з механізмом верховенства права, то він проголосує проти нього.
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