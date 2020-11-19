У країнах ЄС середня заробітна плата за одну годину становить $32.7 (919,6 грн за курсом НБУ).

Згідно з офіційною статистикою доходів громадян Україна є однією з найбідніших країн Європи.

Про це повідомляє НВ з посиланням на дані Євростату.

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У країнах ЄС середня заробітна плата за одну годину становить 27.7 євро або $32.7 (919,6 грн за курсом НБУ).

Як пише видання, 160 робочих годин на місяць - $5231 (147 тис. грн).

Однак, за середнім значенням ховається великий розрив між країнами-членами ЄС. Наприклад, в Болгарії за годину роботи платять 6 євро, в Румунії — 7,7 Євро, в Польщі -10,7 євро, а в Данії та Люксембурзі (44,7 євро) і (41,6 євро) відповідно.

У найближчих сусідів України - у Польщі, Росії, Білорусі та Молдові — офіційна зарплата становить $2020, $677.6, $501.19, $450, відповідно.

За останніми даними Держстату, в Україні офіційна середня щомісячна плата менше не тільки польського, а й російського рівня.

Українці, за версією держави, заробляють, в середньому, менше, ніж громадяни Білорусі та навіть Молдови — $428. Це в чотири з половиною рази менше, ніж у Польщі, і більш ніж в півтора раза менше в Росії.

Ситуація в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

20 травня Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет Міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Верховна Рада 25 серпня прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткових коштів у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (ФССУ) для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів із заробітної плати та грошовому забезпеченню.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

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Автор: УНІАН