Росіяни за місяць збудували новий майданчик для пусків реактивних дронів по Україні, - аналітики

Ще 1 вересня цього року там було голе поле.

Російська Федерація за місяць збудувала новий дронопорт "Міллєрово" для запусків реактивних дронів "Герань-5" по Україні. Про це повідомляють OSINT-аналітики "Абсолютно надійне джерело".

Зазначається, що ще 1 вересня цього року там було голе поле, а станом на зараз перша частина об'єкту близька до завершення:

8 підготованих місць під пускові установки;

32 місця підготовки БпЛА до пуску.

В зоні 3 на супутниковому знімку за 12 жовтня видно, що вже іде розгрузка БпЛА.

Відео дня

"Проєкт форсували, щоб масштабувати атаки після вересневих ударів по Києву (почерк будівництва дуже схожий до "Цимбулова"). Висновків не буде. Звичайними дронами-камікадзе такі об'єкти ефективно не вибити. Тож дуже сподіваюсь, що обіцяна балістика нарешті почне літати в реальності, а не тільки в дописах", - додали вони.

Російські реактивні безпілотники

Раніше військовий експерт Іван Киричевський попереджав, що Росія може створити ударні реактивні безпілотники зі швидкістю польоту на рівні 800 кілометрів за годину, про що свідчать деякі дані щодо проєктів Ту-300 "Коршун" та "Гром".

Говорячи про те, що Росія працює над появою нового покоління таких реактивних дронів-камікадзе, він зауважив, що деталей про це наразі немає. Тож поки що можна відштовхуватись лише від припущень про те, що це можуть бути за реактивні БпЛА на 800 км/год.

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