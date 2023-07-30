Ті хто виїхав за кордон більш ніж на 30 днів, не матимуть можливості отримувати гроші від держави.

З 1 серпня певні категорії внутрішно переміщених осіб (ВПО) будуть позбавлені можливості отримувати виплати від держави. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Виплати не будуть продовжені тим, хто виїхав за кордон і більше 30 днів безперервно там проживає. Виплати не будуть продовжені тим, хто повернувся на своє місце проживання і не є внутрішно переміщеними особами за визначенням", - сказала вона.

При цьому решта претендентів на виплати продовжать отримувати їх до січня 2024 року включно.

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Виплати для переселенцыв - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат внутрішньо переміщеним з 1 серпня та з 1 вересня для певних категорій переселенців.

Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на шість місяців. Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тисяч гривень та для інших осіб - 2 тисячі гривень.

Також з 1 вересня допомога продовжується лише для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови здійснювали крупні покупки. Зокрема, придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни.

Також допомогу не виплатять тим, хто придбав земельну ділянку, квартиру, будинок на суму більше 100 тис. грн або мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн.

Виплати не отримають і ті переселенці, які придбали іноземну валюту, а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн, а також ті, хто має у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

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