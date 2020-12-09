На охорону здоров'я використано 12 мільярдів гривень з 23,8 мільярдів гривень, або 50%

З Фонду боротьби з COVID - 19 станом на 7 грудня 2020 року витрачено 45,4 млрд грн з 66 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

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"З них на охорону здоров'я використано 12 млрд грн з 23,8 млрд грн виділених коштів, або 50%. На закупівлю апаратів ШВЛ спрямовано 63 млн грн з передбачених 100 млн грн. На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я використано 1 млрд грн з виділених 4 млрд грн. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем - 1,5 млрд грн. На підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,3 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд грн", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні 9 грудня погодив перерозподіл 5,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 Міністерству охорони здоров'я для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення за рахунок скорочення витрат на будівництво та ремонт автодоріг державного значення.

Зазначається, що, крім коштів Фонду, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров'я вже здійснила оплати закладам охорони здоров'я на суму понад 10,6 млрд грн за послуги, пов'язані з лікуванням COVID-19.

Станом на 3 грудня з коштів місцевих бюджетів витрачено 4,4 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Хронологія подій

3 квітня Верховна Рада прийняла зміни до Закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з яким був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн. Більше половини коштів цього фонду було направлено на ремонт доріг.

Як раніше повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, у проекті Державного бюджету на 2021 рік не передбачена окрема стаття на фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

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Автор: Богдан Слуцький