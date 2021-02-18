У IV кварталі 2020 року державні та іноземні банки закрили 205 філій.

У 2020 році в Україні кількість відділень банків зменшилася на 868, а банкоматів — на 1177.

Про це йдеться в Огляді банківського сектора, який опублікував Нацбанк.

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"У IV кварталі державні та іноземні банки закрили 205 філій. Найбільше - "Ощадбанк" (94). Найбільше філій (сім) відкрив "Укргазбанк". У 2020 році кількість відділень банків зменшилася на 868 одиниць, найбільше - у Дніпропетровській області (71)", - розповіли в НБУ.

Банки торік продовжили звільняти співробітників. Їх кількість зменшилася на 5000 осіб.

Крім цього, кількість банкоматів "постійно скорочується", зазначили в НБУ. У 2020 році банки вилучили зі своєї мережі 1175 банкоматів.

Кількість активних платіжних карток стрімко зростала останні два квартали 2020 року. Лідерами в жовтні-грудні були приватні банки.

У 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли банківський сектор заробив рекордні 58,4 млрд грн.

У 2020 році з 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки восьми банків на загальну суму 6,4 млрд грн.

Що цьому передувало

17 березня 2020 року Нацбанк послабив низку вимог до банків для підтримки в період карантину через коронавірус, зокрема, відстрочив проведення стрес-тестування банків і відклав проведення виїзних перевірок, але зазначив, що продовжить відстежувати показники фінансового сектора, включаючи ліквідність і якість кредитних портфелів.

26 березня 2020 року Національний банк України для підтримки фінансової системи в період обмежень у зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19 відстрочив вимогу дотримання банками буфера запасу (консервації) капіталу, який вони накопичують під час економічного зростання для компенсації можливих втрат у разі спаду економіки.

Національний банк України також затвердив порядок безвиїзного нагляду на регулярній основі за учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

10 лютого 2021 року вперше з початку пандемії Нацбанк відновлює стрес-тестування банків.

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Автор: Олена Коваленко