У 2020 році в Україні кількість відділень банків зменшилася на 868, а банкоматів — на 1177.
Про це йдеться в Огляді банківського сектора, який опублікував Нацбанк.
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"У IV кварталі державні та іноземні банки закрили 205 філій. Найбільше - "Ощадбанк" (94). Найбільше філій (сім) відкрив "Укргазбанк". У 2020 році кількість відділень банків зменшилася на 868 одиниць, найбільше - у Дніпропетровській області (71)", - розповіли в НБУ.
Банки торік продовжили звільняти співробітників. Їх кількість зменшилася на 5000 осіб.
Крім цього, кількість банкоматів "постійно скорочується", зазначили в НБУ. У 2020 році банки вилучили зі своєї мережі 1175 банкоматів.
Кількість активних платіжних карток стрімко зростала останні два квартали 2020 року. Лідерами в жовтні-грудні були приватні банки.
У 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли банківський сектор заробив рекордні 58,4 млрд грн.
У 2020 році з 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки восьми банків на загальну суму 6,4 млрд грн.
Що цьому передувало
- 17 березня 2020 року Нацбанк послабив низку вимог до банків для підтримки в період карантину через коронавірус, зокрема, відстрочив проведення стрес-тестування банків і відклав проведення виїзних перевірок, але зазначив, що продовжить відстежувати показники фінансового сектора, включаючи ліквідність і якість кредитних портфелів.
- 26 березня 2020 року Національний банк України для підтримки фінансової системи в період обмежень у зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19 відстрочив вимогу дотримання банками буфера запасу (консервації) капіталу, який вони накопичують під час економічного зростання для компенсації можливих втрат у разі спаду економіки.
- Національний банк України також затвердив порядок безвиїзного нагляду на регулярній основі за учасниками ринку небанківських фінансових послуг.
- 10 лютого 2021 року вперше з початку пандемії Нацбанк відновлює стрес-тестування банків.
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