Курс євро становить 40,90 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника – 38,60 грн за долар.

Як передає коресп бондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і складає 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,10 грн/дол., євро – 39,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 38,85 грн.

Курс валют в Україні - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Станом на неділю, 19 березня, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 38,87 грн/дол.

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