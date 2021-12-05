Посадовцям вдалося вкластись хоча б в одне з читань за строками у 2012, 2017 та 2019 роках.

З 2011 до 2022 року закон про бюджет на наступний рік зазвичай ухвалювався із запізненням, і лише бюджет на 2020 рік повністю було ухвалено згідно з Бюджетним кодексом.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на офіційному сайті Київської школи економіки.

За оприлюдненими даними, де проаналізовано своєчасність ухвалення державного бюджету за останні 11 років, посадовцям вдалося вкластись хоча б в одне з читань за строками у 2012, 2017 та 2019 роках, і лише держбюджет на 2020 рік повністю було ухвалено згідно з Бюджетним кодексом.

Читайте такожМВФ оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-byЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 грудня ухвалила державний бюджет України на 2022 рік, хоча, відповідно до законодавства, це мало бути здійснено до 1 грудня включно.

Між першим і другим читаннями доходи держбюджету було збільшено на 54,7 млрд грн - до 1,332 трлн грн, видатки – на 55,5 млрд грн - до 1,521 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту збережений на рівні 3,5% ВВП.

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Автор: Богдан Слуцький