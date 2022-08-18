Більшість цих грошей має піти українцям, які постраждали від вторгнення Росії.

Група західних адвокатів вирішила відібрати до $1 трильйона у російських компаній та громадян РФ, які потрапили під санкції.

Про це пише Bloomberg.

Наразі юристи, які очолюють фірми McCue Jury & Partners і Mishcon de Reya, шукають гроші, щоб ініціювати судові процеси і домогтися конфіскації майна. Вони назвали себе Альянсом за правосуддя України.

Більшість з конфіскованих грошей, у разі виграшу справ, має піти українцям, які постраждали від вторгнення Росії, а інвестори та юристи зароблять свої відсотки.

Очікується, що судові процеси будуть важкими й затягнуться на довгі місяці. Значна частина активів розташована в непрозорих офшорних юрисдикціях, то ж їхнє вилучення буде складним і тривалим процесом із мізерним правовим прецедентом. Ситуація ускладнюється тим, що близько 20 росіян, які потрапили під санкції, зокрема Фрідман, Абрамович і Авен, оскаржили введені обмеження в Європейському суді.

За словами Джейсона МакК’ю, партнера-засновника лондонської компанії McCue Jury & Partners, адвокати вже визначили активи на суму $200 мільярдів. Наразі юристи шукають фінансування для відкриття позовів проти росіян, які потрапили під санкції у Великій Британії, від імені 50 000 українських біженців.

Як раніше повідомляв УНІАН, Європейський союз готує директиву про конфіскацію арештованих російських активів за рішенням суду.

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