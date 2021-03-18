Дія City не передбачає жодних обмежень у діяльності її резидентів, якщо вона відноситься до ІТ.

Доопрацьований законопроєкт 4303-д "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" не передбачає обмежень для фізичних осіб-підприємців щодо укладання контрактів з іноземними компаніями. Його автори кажуть, що принцип свободи діяльності є засадничим для Дія City.

Враховуючи побажання ІТ-спільноти, автори законопроєкту 4303-д, що закладає правові основи спецрежиму Дія City, зафіксували в документі вільний вибір форми взаємодії співробітника з роботодавцем. Це стосується і фізичних осіб-підприємців (ФОП), в тому числі й щодо співпраці з іноземними компаніями.

"Дія City не передбачає жодних обмежень у діяльності її резидентів, якщо вона відноситься до ІТ", - коментує народний депутат та автор законопроєкту Єгор Чернєв.

Нагадаємо, що парламентським рішенням від 3 березня законопроєкт 4303, а також обидва альтернативних - 4303-1 та 4303-2 - було скасовано. Натомість Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації було рекомендовано підготувати доопрацьований законопроєкт 4303-д до повторного першого читання.

Нова редакція 4303-д суттєво відрізняється від початкового законопроєкту 4303. У ній врахували більшість із понад 300 правок, що надійшли від ІТ-бізнесу та профільних асоціацій. Зокрема, спрощено процедуру входу для заявників до спецрежиму Дія City, суттєво звужено повноваження Міністерства цифрової трансформації, розширено та деталізовано перелік дозволених в рамках Дія City видів діяльності.

Очікується, що оновлений документ незабаром зареєструють у Верховній Раді. В ході засідання 17 березня, Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації рекомендував Парламенту взяти за основу нову редакцію законопроєкту 4303-д.

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Автор: Іван Бойко