Приватні інвестори, гроші яких застрягли в Росії, отримали виплату з цих активів.

Україна розкритикувала рішення Європи вилучити мільярди євро з заморожених російських активів і передати їх західним інвесторам. Український уряд вважає, що такий крок послаблить позицію Європи проти Росії.

Як повідомляє Reuters, минулого місяця бельгійська компанія Euroclear забрала 3 мільярди євро (3,4 мільярда доларів) готівки російських активів, що зберігалися в кліринговій фірмі, для виплат західним інвесторам, які втратили гроші, коли Москва заарештувала їхні кошти, що зберігалися в країні-агресорці. В Україні вважають, що це посилає неправильний сигнал та послаблює позицію Європи в той час, коли йде обговорення щодо вилучення 300 мільярдів доларів російських активів, що застрягли в Європі, для відновлення і захисту української держави.

Високопосадовиця з Офісу президента України Ірина Мудра наголосила, що буде несправедливо, якщо приватні інвестори отримають компенсацію раніше за жертв війни.

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"Це створює відчуття непослідовності, коливання Європи у своїй рішучості. Міжнародне право вимагає від агресора повного відшкодування збитків жертві, а не інвесторам, які ... увійшли в юрисдикцію з високим рівнем ризику", – пояснила вона.

Чиновниця також наголосила на важливості збереження контролю над замороженими російськими активами, більшість із яких зберігається в Euroclear. Це міжнародна фінансова компанія, що базується в Бельгії.

У березні Euroclear отримала дозвіл від Бельгії, свого основного юридичного органу, на здійснення виплат інвесторам, повідомили Reuters обізнані джерела. Сталося це після того як Європейський Союз минулого року змінив санкційний режим, щоб зробити це можливим.

Представник уряду Бельгії зазначав, що це "не бельгійське рішення, а виконання європейського регулювання, ухваленого одноголосно державами-членами". У Euroclear же казали, що лише виконують санкції, а не ухвалюють рішення щодо їх скасування.

Агентство зазначає, що питання заморожених активів РФ – серед ключових вимог російського правителя Володимира Путіна щодо завершення війни. Україна ж веде активну кампанію проти того, щоб гроші знову опинилися в розпорядженні Москви.

"Якщо їх повернути Росії, вони будуть конвертовані у танки, ракети, безпілотники, підготовку нових військ. Світ ... повинен продемонструвати, що незаконна війна призводить до незворотних фінансових наслідків", – акцентувала Ірина Мудра.

Українські чиновники побоюються, що виплата коштів інвесторам від Euroclear, навіть якщо вона не вплине на активи російського Центрального банку, може підірвати українські зусилля щодо укладення угоди про використання ширшого пулу російських активів для допомоги країні. Зокрема, представник Міністерства закордонних справ України Микола Юрлов вважає, що ця виплата створила поганий прецедент.

Раніше цей крок критикували і західні експерти. Очікується, що лідери Європейського Союзу поновлять санкції, включно із заморожуванням російських активів, на саміті в червні, хоча вони все ще можуть зіткнутися зі спробою Угорщини зірвати ці зусилля.

Заморожені активи РФ

Станом на червень 2025 року, на Заході заморожено близько $300–330 мільярдів активів, що належать Російській Федерації. Ці кошти були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Більшість цих коштів заморозили в Європейському Союзі.

Хоча кошти і заморожені, вони продовжують "заробляти". У 2024 році країни G7 домовилися надати Україні $50 мільярдів кредиту, забезпеченого доходами від заморожених активів.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що заморожені російські активи потрібно направити на відбудову України після закінчення війни.

Водночас у Іспанії пропонують витратити ці кошти на оборону України та Європи. Відповідний спецфонд запропонував створити міністр економіки країни.

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