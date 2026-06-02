Європейська країна конфіскувала російські активи на мільйони євро

Окрім конфіскацій, Фінляндія також розпочала процес стягнення з РФ компенсацій за шкоду, завдану Україні.

Фінське Національне управління зі стягнення боргів вилучило 3,7 млн євро, що належали Росії, для компенсації збитків енергетичній компанії "Нафтогаз України", пов’язаних зі знищенням її майна. Про це повідомляє Yle.

Раніше відомство здебільшого вилучало нерухомість, що належить РФ, але цьогоріч конфіскації стосуються грошових коштів.

Приблизно 3,7 мільйона євро, переданих під тимчасовий арешт, походять із вже неіснуючої програми співпраці ЄС із зовнішнього прикордонного співробітництва, у якій брали участь Фінляндія і Росія.

Ця програма була спрямована на підтримку розвитку прикордонних регіонів між країнами. Самі кошти залишалися у Фінляндії.

Згідно з документом виконавчої служби, Москва внесла свій фінансовий внесок у розмірі 3,7 мільйона євро ще до початку війни проти України у 2022 році.

Програму прикордонного співробітництва було припинено після повномасштабного вторгнення. Загалом із 2024 року Національне управління зі стягнення боргів вилучило російські активи на суму понад 40 мільйонів євро.

Наприкінці 2022 року MTV підрахувало, що за перше півріччя після вторгнення у лютому Фінляндія конфіскувала російські активи майже на 190 мільйонів євро.

Компенсація, яку мають виплатити росіяни

Окрім арештів, Фінляндія почала стягувати з Росії компенсацію за завдані нею збитки.

Минулого тижня стало відомо, що Окружний суд Гельсінкі ухвалив рішення про примусове виконання багатомільярдної компенсації, яку Постійна палата третейського суду в Гаазі зобов’язала Росію виплатити у 2023 році.

Тоді, у квітні, суд постановив, що Москва має виплатити близько 4,3 мільярда євро компенсації за незаконну експропріацію активів у анексованому Росією Криму у 2014 році.

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов назвав це рішення "ключовою перемогою на енергетичному фронті" та заявив, що очікує нових рішень на користь України.

Відповідно до міжнародного права, кожна держава-учасниця зобов’язана виконувати це рішення на своїй території, як це вже зробила Фінляндія. Росія оскаржила це рішення.

Якщо воно набуде юридичної сили, російські державні активи, арештовані у Фінляндії на суму понад чотири мільярди євро, мають бути передані "Нафтогазу" як компенсація.

Російські активи – інші новини

Більшість заморожених коштів Центрального банку РФ на території країн Європейського Союзу зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. При цьому сама Бельгія виступає проти конфіскації цих активів.

На початку року президент України Володимир Зеленський заявляв, що Володимиру Путіну вдалося вплинути на ситуацію таким чином, що країни Європи не наважилися конфіскувати заморожені російські активи та повністю спрямувати їх на підтримку оборони України.

При цьому президент України висловив вдячність за рішення Європейського Союзу безстроково зберігати їх у замороженому стані.

Нагадаємо, нещодавно Московський суд задовольнив позов Центрального банку Росії та постановив стягнути з депозитарію Euroclear збитки у розмірі 249 млрд доларів, пов’язані із замороженням російських активів.

