Правоохоронці знайшли у зловмисників майже 20 млн гривень, повідомили у Нацполіції.

У Києві поліцейські викрили схему привласнення 34 млн гривень, виділених державою на розвиток тваринництва.

Як повідомляє Національна поліція України, розробили схему посадовці кількох товариств у 2020 році.

За даними слідства, з метою отримання дотацій до офіційних документів були внесені неправдиві відомості про отримання імпортного обладнання для будівництва цеху перероблювання.

Читайте такожУкраїну намагалися залишити без партії зерна на $7 млн (фото)Насправді на момент подачі документів обладнання не доставили в Україну та на підприємство. Крім того, його не доставили й досі.

Також до офіційних документів внесли витрати, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають компенсації.

У понеділок, 20 вересня, відбулися обшуки за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях підприємств.

Поліція вилучила фінансову документацію та понад 16 млн грн, які, ймовірно, були отримані внаслідок реалізації злочинної схеми.

Розпочато провадження за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше співробітники Служби безпеки України припинили функціонування корупційної схеми, яку організували посадовці митного посту "Яворів" Львівської митниці.

Правоохоронці повідомили, що через зловмисників український бюджет недоотримав 2,7 млн грн.

Автор: Інна Андаліцька