В Україні зросли зарплати в травні: де платили найбільше

Традиційно більше всього платять співробітникам у столиці.

Середня офіційна зарплата в Україні за травень поточного року склала 30 961 гривні. В порівнянні із квітнем 2026 року цей показник зріс на 1,5%.

В Державній службі статистики України повідомили, що найвищий рівень оплати праці традиційно в Києві. За величиною зарплати столиця показує результат 47 115 грн. На другому місці йде Київська область, де заробляють в середньому по 32 374 грн щомісяця.

Щодо регіонів, де в середньому заробляють найменше, то це Чернівецька та Кіровоградська області. Тут в травні отримали майже однакову зарплатню – по 22 354 і 22 336 грн відповідно.

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При цьому найвищу зарплату отримували працівники галузі інформації та телекомунікацій – 76 997 грн. А от найменше за травень місяць заробили працівники в сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 21 554 грн.

Дані по середніх зарплатах Держстат наводить без урахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. З урахуванням цих податків, "чистими" на руки українці у травні отримували, в середньому, 23 840 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 червня 2026 року зросла до 3,8 млрд грн.

Зарплати в Україні – головні новини

Економіст Руслан Чорний розповів, що офіційні показники середньої зарплати в Україні завищені за рахунок виплат військовослужбовцям. Реальний її розмір набагато нижче 20 тисяч, додає він.

За прогнозами Нацбанку, в цьому році заробітна плата в Україні має зрости більше, ніж на 11%. Також очікується поступове повернення мігрантів з 2027 року, що потенційно сприятиме покращенню ситуації на ринку праці.

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