Питання цін на електроенергію для населення розглянуть цього тижня на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що з 1 серпня тарифи на електроенергію для населення виростуть.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в рамках форуму "Україна 30. Децентралізація", передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожНові графи в платіжках: українцям розповіли чи законні нарахування та що з ними робити

"Ми маємо зробити все, щоб ціни на електроенергію не підвищувалися для людини. Це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищими. Підміняють сильно поняття, тому що десь для якихось підприємств щось збільшується, але я б тут не говорив про суспільство", - сказав він.

Крім цього, Зеленський додав, що питання цін на електроенергію для населення розглянуть цього тижня на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

"Щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде", - пояснив він.

Також Зеленський додав, що РНБО розглядатиме можливість зменшення тарифу на електроенергію для малозабезпечених верств населення.

"Сьогодні 1,68 грн (за 1 кіловат-годину - УНІАН). Я вважаю, що у нас є ряд населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 грн. Тому Рада національної безпеки та оборони розглядатиме також це питання, розглядатиме можливість зниження цін на електроенергію для таких окремих верств населення", - сказав він.

Підвищення тарифів

На початку тижня з'явилася інформація про те, що Міністерство енергетики спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовує варіанти підвищення тарифів на електричну енергію з 1 серпня.

Автор: Дмитро Шварц