Станом на кінець червня вже підписано транзакцій на загальну суму понад 600 млн євро в усіх пріоритетних сферах.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує до кінця 2022 року інвестувати в Україну у співпраці з донорами та іншими партнерами не менше 1 млрд євро.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Цього року ми маємо намір досягти обсягу діяльності в Україні не менше 1 млрд євро у співпраці з донорами та іншими партнерами. Половина цього обсягу – це наші власні ризики, що є чітким доказом того, як сильно ми бажаємо підтримати реальний сектор української економіки у ці важкі часи", - зазначила президент ЄБРР.

При цьому вона додала, що станом на кінець червня вже підписано транзакцій на загальну суму понад 600 млн євро в усіх пріоритетних сферах.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк у сукупності виділив близько 17 млрд євро на понад 480 проектів. Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН.

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