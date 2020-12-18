Законом визначено, що людину, яка не з'явилася до служби зайнятості протягом 30 робочих днів під час карантину, не можна знімати з обліку.

Президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов'язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожУдар коронавірусу по сімейному бюджету відчули 70% українців-ЮНІСЕФПро це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон спрямований на посилення соціального захисту та підтримки громадян, зокрема, в умовах вжиття необхідних протиепідемічних заходів.

Згідно з документом, право на отримання допомоги по частковому безробіттю застрахованими особами у разі втрати ними частини доходу через карантин поширюється на громадян, які отримують пенсії.

Законом врегульовано окремі процедурні питання, пов'язані з набуттям та підтвердженням особою статусу безробітного, а також отриманням допомоги по безробіттю на період дії карантину.

Для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці закон надає громадянам, звільненим з військової служби після участі в проведенні АТО/ООС, право на одноразове отримання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями в пріоритетних видах економічної діяльності.

Що цьому передувало

Відповідний закон Верховна Рада прийняла 2 грудня.

Законом передбачено зняття з обліку за невідвідування без поважних причин Державної служби зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату допомоги по безробіттю (крім періоду дії карантину, встановленого урядом, з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб).

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Автор: Костянтин Гончаров