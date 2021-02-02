Вітчизняна дипломатія має використовувати ці зміни на благо українському експорту.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка прогнозує, що в найближчі десять років правила міжнародної торгівлі помітно еволюціонують.

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Про це він заявив під час обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030.

"У найближчі десять років нас чекає еволюція самих правил міжнародної торгівлі. Це надзвичайно важлива річ. На сьогодні чинні правила, з одного боку, справедливі, а з іншого боку – вони завжди грають на руку розвиненим країнам, а не країнам, які розвиваються. І наше завдання для економічної дипломатії полягає в тому, щоб та еволюція правил, яка відбуватиметься, робила комфортною роботу наших компаній за кордоном", - сказав Качка.

За його словами, вже зараз спостерігається еволюція ринку державних закупівель в Європі та США, а також реалізуються екологічні ініціативи, за допомогою яких буде здійснюватися контроль за імпортом.

Що цьому передувало

Згідно з останнім оновленим макропрогнозом Кабінету Міністрів, експорт українських товарів у 2021 році прогнозується на рівні 60,175 мільярда доларів, у 2022-му – 64,018 мільярда доларів, у 2023-му – 69,284 мільярда доларів.

При цьому імпорт у 2021, 2022 і 2023 роках складе відповідно 70,591, 77,661 і 86,28 мільярда доларів.

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Автор: Дмитро Шварц