У разі закриття кримінального провадження СБУ накладені на акції арешти також підлягають скасуванню.

Акціонери ПАТ "Мотор Січ" звернулися до Шевченківського районного суду з клопотанням щодо встановлення для Служби безпеки України процесуальних строків на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочато ще у 2017 році.

Про це повідомляють "Українські новини".

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"Акціонерами було прийнято рішення звернутися з клопотанням про встановлення процесуального строку для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, передбаченого чинним законодавством.

У разі задоволення відповідного клопотання для СБУ судовою ухвалою буде встановлено строк до 2-х місяців на проведення досудового розслідування та прийняття рішення, передбаченого кримінально процесуальним кодексом України, це або направити обвинувальний акт до суду або закрити кримінальне провадження за ініційованою Службою безпеки України кримінальною справою", - заявив на суді адвокат акціонерів Олександр Максименко.

Він додав, що у разі закриття кримінального провадження СБУ накладені на акції арешти також підлягають скасуванню.

Проте, в ході сьогоднішнього засідання суд відмовив у задоволенні цього клопотання акціонерів.

"Така позиція суду, фактично, дозволяє СБУ та іншим державним структурам нескінченно блокувати акції ПАТ "Мотор Січ" і діяльність компанії, порушуючи права її інвесторів і акціонерів. Нам поки невідомі підстави, чому слідчий суддя прийняв саме таке рішення і повністю проігнорував фундаментальні доводи адвокатів про надмірну тривалість - вже понад 3,5 роки - досудового розслідування і відсутність будь-якого рішення в кримінальному провадженні. За цей час слідство не зрушило ні на крок, не проведені будь-які слідчі дії. Але наявність такого "напівмертвого" кримінального провадження дозволяє зберігати арешти акцій, що блокує доступ всіх без винятку акціонерів ПАТ "Мотор Січ" до управління компанією", — заявив адвокат.

Раніше адвокати акціонерів ПАТ "Мотор Січ", виступаючи в судах, неодноразово заявляли та пред'являли докази про штучний характер даної кримінальної справи, яке порушено під надуманими приводами та з необґрунтованими претензіями.

Як пише видання, головне слідче управління Служби безпеки України веде досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000272 по 1 ч. ст. 14 ст. 113 КК України (підготовка до диверсії), ст. 111 КК України (державна зрада) за версією СБУ, нібито, в період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з-поміж нинішніх і колишніх посадових осіб, а також кінцевих бенефіціарних власників ПАТ "Мотор Січ", діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом руйнування зазначеного підприємства, як об'єкта має важливе народногосподарське та оборонне значення, здійснили низку угод купівлі-продажу контрольного пакета акцій на користь іноземних компаній, які мають намір перемістити активи та виробничі потужності ПАТ "Мотор Січ" за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення.

У фабулі кримінального провадження прямо зазначено, що» підготовка до диверсії «здійснювалися безпосередньо Богуслаєвим, як президентом і основним акціонером ПАТ "Мотор Січ", а також підконтрольними йому компаніями-акціонерами ПАТ "Мотор Січ".

Як пише видання, проте, після майже трьох з половиною років з моменту початку розслідування кримінального провадження нікому не було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, ніхто не був узятий під варту, заарештований. СБУ після арешту акцій перестало проводити розслідування і встановлювати істину.

При цьому наявність арештів в необґрунтованому кримінальному провадженні дозволяє В'ячеславу Богуслаєву і підконтрольному йому менеджменту, протизаконно зберігати повний контроль над підприємством, не будучи його власниками.

Водночас органи управління ПАТ "Мотор Січ", давно втратили легітимність, оскільки минули відведені законодавством та статутом компанії терміни повноважень Наглядової ради. Безконтрольність і безкарність чинного менеджменту завдає акціонерам ПАТ "Мотор Січ" великі збитки. Так, правоохоронними органами була встановлена схема виведення грошей посадовими особами підприємства на суму 430 млн. грн. за даним фактом проводитиметься досудове розслідування.

Як повідомлялося, один з акціонерів ПАТ "Мотор Січ" Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group, офіційно оголосити на Шанхайській фондовій біржі про скликання 31 січня 2021 року позачергових зборів акціонерів української компанії ПАТ "Мотор Січ".

Раніше, в грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили українському уряду офіційне повідомлення про звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна. Вони кваліфікують дії української влади як експропріацію інвестицій і мають намір стягнути компенсацію збитку в розмірі $ 3,5 млрд. інтереси китайських інвесторів в міжнародному арбітражі проти України представлятимуть три міжнародні юридичні компанії зі світовими іменами.

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Автор: УНІАН