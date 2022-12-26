Активувати VoWiFi на для iPhone 14 в Росії неможливо.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну російські оператори мобільного зв'язку не змогли домовитися з Apple про підтримку функцій VoLTE і VoWiFi на своїх мережах для телефонів лінійки iPhone 14.

Як повідомляє російське видання "Комерсант", Apple не дозволила адаптувати телефони під російські мережі зв'язку.

На iPhone 14 недоступна високоякісна передача голосу, а роздача інтернету з телефону вимагає ручного налаштування.

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Функції передачі голосу по мережі LTE (VoLTE) і дзвінки по Wi-Fi (VoWiFi) працюють на ввезених в Росію телефонах iPhone 14 некоректно або зовсім не рботают.

Причиною цього є відсутність можливості застосувати налаштування оператора через обмеження на з боку Apple. Активувати VoWiFi на для iPhone 14 в Росії неможливо.

Війна в Україні та позиція Apple:

У березні 2022 року Apple зупинила роботу в Росії. Випущені відтоді iPhone 14 і iPhone SE третього покоління не поставляються в РФ безпосередньо. В результаті російські оператори не змогли узгодити з виробником питання сумісності нових iPhone зі своїми мережами.

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