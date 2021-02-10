У компанії заявили, що багатомільйонні борги перед ОГХК виникли через фіктивні контракти екс-менеджменту.

Заборгованість перед АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" в розмірі $38 мільйонів виникла за керівництва Руслана Журила та Олександра Гладушка. Внаслідок дій екс-менеджменту іноземні фірми Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрія) та Defessa Trans F.Z.E (ОАЕ) отримали право оплати продукції з відтермінуванням, через що і виникла заборгованість.

Про це повідомляє пресслужба АТ "ОГХК".

Представники компанії стверджують, що фірми Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрія) та Defessa Trans F.Z.E (ОАЕ) не виконали взяті на себе фінансові зобов’язання за оплату титанової продукції, виробленої АТ "ОГХК". Відповідно до умов підписаних у 2019 році контрактів, вищезазначені контрагенти мали провести оплату за отриману продукцію ще понад 6 місяців тому.

В ОГХК наголошують, що фірми досі залишаються на міжнародному ринку TZMI та намагаються видавати себе за добросовісних партнерів - представників АТ "ОГХК", чим вводять в оману кінцевих споживачів та інших покупців продукції підприємства. Зловживання попереднього керівництва, зокрема Руслана Журила, на АТ "ОГХК" перебувають у фокусі уваги детективів НАБУ та САП. З 2016 року антикорупційні органи здійснювали досудове розслідування за фактами його зловживання службовим становищем при експорті титанової сировини через ці фірми-прокладки.

Новий менеджмент ОГХК почав процес стягнення цього боргу через Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України.

До складу державного АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" входять потужності Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК. Компанія є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі. ОГХК входить до переліку об'єктів кампанії великої приватизації у 2021 році. Приватизація компанії передбачена положеннями Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

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Автор: УНІАН