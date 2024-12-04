Цьогоріч 90% мікропозик українці беруть онлайн.

Попри те, що українці беруть менше мікропозик, ніж до повномасштабної війни, загальна заборгованість по таких кредитах зросла майже вдвічі від початку року. Про це повідомляє платформа Опендатабот.

"Майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях на загальну суму 37,1 млрд грн оформили українці за 9 місяців 2024 року. Хоча кількість позик залишилася майже незмінною у порівнянні з минулим роком, сума виданих кредитів зросла у 1,3 рази", - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що за рік середня сума мікропозики виросла на 28%: зі 4 830 грн (126 доларів) торік до 6190 (приблизно 150 доларів) цьогоріч. При цьому у порівнянні з 2021 роком сума мікропозики в еквіваленті навіть дещо впала: на то час українці, в середньому, позичали 168 доларів.

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Цьогоріч в середньому щомісяця укладається 670 тисяч договорів — стільки ж, як і торік. Для порівняння, у 2021 році цей показник сягав 1,2 мільйона на місяць.

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 рази: із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

"Варто зазначити, що 90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року", - повідомили в Опендатабот.

Мікрокредити в Україні - останні новини

У 2023 році Верховна Рада прийняла закон про обмеження ставок за мікрокредитами. Законопроєктом передбачалося поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. До ухвалення закону на ринку мікрокредитування фіксувалося надвисоке ціноутворення: денна ставка могла сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка перевищувала 1 000% річних.

За 2023 рік в Україні було укладено 8,2 млн мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн. Попри зростання загальнгої суми у 1,5 рази за рік, кількість мікропозик все ще складала більш ніж половину від обсягів 2021 року.

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