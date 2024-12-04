Попри те, що українці беруть менше мікропозик, ніж до повномасштабної війни, загальна заборгованість по таких кредитах зросла майже вдвічі від початку року. Про це повідомляє платформа Опендатабот.
"Майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях на загальну суму 37,1 млрд грн оформили українці за 9 місяців 2024 року. Хоча кількість позик залишилася майже незмінною у порівнянні з минулим роком, сума виданих кредитів зросла у 1,3 рази", - йдеться у дослідженні.
Зазначається, що за рік середня сума мікропозики виросла на 28%: зі 4 830 грн (126 доларів) торік до 6190 (приблизно 150 доларів) цьогоріч. При цьому у порівнянні з 2021 роком сума мікропозики в еквіваленті навіть дещо впала: на то час українці, в середньому, позичали 168 доларів.
Цьогоріч в середньому щомісяця укладається 670 тисяч договорів — стільки ж, як і торік. Для порівняння, у 2021 році цей показник сягав 1,2 мільйона на місяць.
Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 рази: із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.
"Варто зазначити, що 90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року", - повідомили в Опендатабот.
Мікрокредити в Україні - останні новини
У 2023 році Верховна Рада прийняла закон про обмеження ставок за мікрокредитами. Законопроєктом передбачалося поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. До ухвалення закону на ринку мікрокредитування фіксувалося надвисоке ціноутворення: денна ставка могла сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка перевищувала 1 000% річних.
За 2023 рік в Україні було укладено 8,2 млн мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн. Попри зростання загальнгої суми у 1,5 рази за рік, кількість мікропозик все ще складала більш ніж половину від обсягів 2021 року.