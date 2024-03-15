Народний депутат Вадим Івченко вважає, що ідею економічного бронювання від мобілізації потрібно вирішувати комплексно

Члени Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народні депутати України Ірина Фріз та Вадим Івченко висловили думку про перспективу ідеї бронювання від мобілізації за рівнем доходів.

В ефірі загальнонаціонального марафону депутати зауважили, що ініціатива бронювання від мобілізації з економічною прив’язкою до рівня заробітної плати чи податку може стати справжньою загрозою для єдності українського суспільства під час війни.

Народний депутат Ірина Фріз назвала таку ідею безперспективною та взагалі "абсолютно аморальною ініціативою, яка в принципі нічого спільного не має з таким словом, як справедливість".

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"Я вважаю, що будь-які економічні прив’язки чи то до рівня заробітної плати, чи то до якогось податку все рівно будуть достатньо бурхливо сприйматися у суспільстві. Ця ініціатива так саме є загрозою для єдності суспільства під час війни. Вважаю всі ці рухи є несправедливими. Будь-які встановлення граничних показників по бронюванню щодо заробітної плати, наприклад, не спрацюють, якщо ми говоримо про регіональний бізнес та економіку. Те, що може собі дозволити встановити, умовно кажучи, в городах мільйонниках, абсолютно не є можливим для встановлення в інших містах. Тому це буде знову викликати супротив", - акцентувала Фріз.

Вона додала, що замість того, щоб "вигадувати незрозумілі ініціативи, найкраще чітко структурувати економіку", визначити які саме сфери мають працювати на забезпечення ЗСУ і перерозподілити доходну частину бюджету.

В свою чергу, народний депутат Вадим Івченко вважає, що ідею економічного бронювання від мобілізації потрібно вирішувати комплексно, зробити певну мотивацію і відпустити важелі тиску на бізнес, але при цьому не ділити законом людей на бідних та багатих.

"Перше, якщо з однієї сторони, пан Стефанчук говорить, що потрібно, щоб вісім працюючих людей працювали на одного військового, тоді потрібно не тиснути на бізнес, зробити деяку лібералізацію, щоб бізнес просто займався своїми справами. Це буде мати більший ефект. Друге, якщо ми вводимо "податок на боягузство", то тоді нам треба, як ми запропонували в законі, поняття якоїсь мотивації. Завтра, коли вже не буде війни і ми всі будемо мирно жити, то всі ці боягузи, які відкупилися, підуть в депутати місцевих рад, у списки до Верховної Ради або на держслужбу. Ну хай боягузи займаються бізнесом, а ті що будуть держслужбовцями, працюватимуть в правоохоронних органах, депутатами – це будуть люди, які захищали Україну, які взяли до рук зброю і мобілізувалися до ЗСУ", - акцентував Івченко.

Він додав, якщо розглядати питання економічного бронювання комплексно, тоді можна знайти консенсусне рішення.

"Але, я тут погоджуюсь з моєю колегою Іриною Фріз, неможливо сказати, що хтось заплатить двадцять тисяч і може відкупитися. Це просто аморальний підхід, щоб закон ділив на тих, хто багатше або бідніше", - підкреслив Івченко.

Економічное бронювання українців від мобілізації

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скептично ставиться до ідеї економічного бронювання українців від мобілізації та навів історичний приклад з "податком на боягузтво". При цьому він допускає можливість зміни системи бронювання громадян, зазначивши, що в цьому питанні економіка "не остання річ".

Раніше очільник Комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що законопроект про економічне бронювання зареєструють в парламенті до кінця березня та зазначив, що існують дві різні моделі над якими працюють.

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