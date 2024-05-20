Підприємства, установи і організації, задіяні в ОПК, мають відповідати одному з двох критеріїв.

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України внесли зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час, повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що зміни стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності. Відповідний наказ набув чинності 17 травня 2024 року. Так, відтепер підприємства, установи і організації, задіяні у виробництві товарів оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв.

Перший критерій – бути виконавцем чи співвиконавцем:

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державного контракту з державним замовником у сфері оборони щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання вказаних послуг;

або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України.

Водночас товари оборонного призначення обов’язково мають бути поставленими до військових частин ЗСУ та інших військових формувань. Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Другий критерій – отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з порядком надання підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.

У Мінстратегпромі зазначили, що зміни фактично розширюють перелік критеріїв. Перший об’єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК.

Водночас для тих підприємств, які вже розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу, нічого не змінюється.

Бронювання від мобілізації

Новий закон про мобілізацію, що набув чинності 18 травня, розширив список професій, представників яких можуть забронювати. Законопроект про мобілізацію вводить нові категорії громадян, яких можуть забронювати від призову: народні депутати та їхні помічники; бенефіціарні власники підприємств критичної важливості; державні службовці, задіяні в аналітиці законопроєктів або підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та Кабміну.

Раніше УНІАН писав, що у Міністерстві економіки відреагували на інформацію про бронювання працівників шести компаній, зокрема, Glovo, рекламного агентства та компанії з американськими власниками.

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