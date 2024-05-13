Перший заступник голови Верховної Ради України прокоментував дискусійне питання.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив про лінію розколу суспільства у зв'язку з можливістю економічного бронювання від мобілізації, яку поки що офіційно не затвердив парламент.

Народний депутат наголосив в ефірі телемарафону, що жодних законопроектів в парламенті України з цього питання немає. Він сказав:

"Немає жодних зараз на столі законопроектів, які б пропонувались в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі підготовки". Відео дня

Корнієнко стверджує, що обговорення питання можливості бронювання від армії триває не один день, адже у суспільства виникає чимало питань щодо цієї ідеї. Він додав, що прихильники й противники економічного бронювання мають дати відповідь на запитання: "Чи не трапиться дійсно так, що будуть броньовані тільки ті, хто мають дохід. І ми додамо до всіх несправедливостей бронювання ще одну лінію розколу суспільства - на багатих і бідних".

Корнієнко наголосив, що в той же час в бізнесменів, виробників є питання як зберегти всі виробництва, підприємства при відсутності професіоналів, які роками працювали на посадах, а зараз підуть воювати.

Перший заступник голови ВР зазначає, що є багато дискусій в соціальних мережах на тему економічного бронювання, але ще немає активних реальних кроків на втілення якихось ідей на практиці.

"Я думаю, що бронювання має бути справедливе. А як воно буде реалізовуватися в різних напрямках, то питання практичне, яке в дискусіях можна вирішити", - сказав Корнієнко.

Арахамія розповів про 2 моделі економічного бронювання

У травні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів журналістам про дві моделі економічного бронювання, навколо яких відбувається дискусія.

За його словами, перша модель передбачає, що, якщо людина сплачує із заробітної плати податок розміром 35 тисяч гривень, а це вистачає на мінімальну заробітну плату, на утримання бійця, то може отримати бронювання. Він додав, що за іншим підходом пропонується передбачити квоту. Стосовно другої моделі Арахамія навів приклад, що людина працює в медіа, і є 10% людей, які це медіа може забронювати.

Член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка України Ірина Фріз негативно висловилась про перспективу ідеї бронювання від мобілізації за рівнем доходів.

Вона назвала таку ідею безперспективною та взагалі "абсолютно аморальною ініціативою, яка в принципі нічого спільного не має з таким словом як справедливість" і є загрозою для єдності суспільства під час війни. За її словами, будь-які встановлення граничних показників з бронювання щодо заробітної плати не спрацюють, якщо ми говоримо про регіональний бізнес та економіку. Вона зазначає, що те, що можна собі дозволити встановити, умовно кажучи, в містах мільйонниках, абсолютно не є можливим для встановлення в інших містах. Тому це буде знову викликати супротив.

Народний депутат України Дмитро Разумков назвав непродуманою пропозицію щодо економічного бронювання. Він нагадав, що представники провладної коаліції пропонують давати бронь від мобілізації тим, хто сплачує 35 тисяч податку на місяць, а це означає, що зарплата має бути 84 337 гривень.

За його словами, це призведе до того, що так зване економічне бронювання отримають топ-менеджери, власники бізнесу, ті, хто не хоче йти служити й зарахує кошти на якесь підприємство, щоб там рахуватися. При цьому він зазначив, що ми отримаємо війну бідних і нормальне життя для багатих українців.

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