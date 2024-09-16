Роботодавець зможе забронювати не більше 30-50% працівників.

За економічне бронювання працівників сплачуватиме роботодавець, при цьому він не зможе забронювати більше 30% або 50% чоловіків. Про це в ефірі "Київ24" розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

"У нас в комітеті з питань економічного розвитку було розроблено декілька концепцій, в рамках яких, власне, і передбачався запуск суспільної великої дискусії щодо можливості запровадження економічного бронювання. Тому суми, які там передбачені, це від 20-30 тисяч гривень та гібридний формат, про який все суспільство вже і так дискутує", - сказав він.

За словами Кицака, саму суму бронювання сплачуватиме роботодавець.

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"І не за всіх чоловіків заброньованих, а там іде обмеження від 30% до 50% залежно від того, як уже буде кінцеве рішення прийняте. Нагадаю, що його на даний момент немає", - сказав депутат.

Він додав, що очікується фіналізоване рішення від Кабміну, який своїми постановами має відрегулювати або розширити перелік людей, які допускаються до такого бронювання.

Економічне бронювання в Україні – останні новини

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що економічне бронювання від мобілізації в Україні можуть запровадити до кінця поточного року. Це рішення може принести в бюджет за місяць близько 8 мільярдів гривень.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що систему економічного бронювання змінять, однак це буде зроблено з урахуванням "червоних ліній", які не дозволять просто "відкупитись" від мобілізації. При цьому велику увагу приділяють питанням справедливості – саме тому до розробки механізмів бронювання залучають військових.

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