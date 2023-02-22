Упродовж останніх 12 місяців найбільший асортимент квартир для оренди спостерігався з травня по липень.

Експерти проаналізували, як в Україні змінився ринок довгострокової оренди житла протягом року повномасштабної війни.

Як йдеться в дослідженні від OLX Нерухомість, упродовж останніх 12 місяців найбільший асортимент квартир для оренди спостерігався з травня по липень. У травні на OLX Нерухомість зафіксували 162 тис. 722 опубліковані оголошення, у червні пропозиція сягнула максимуму — 188 тис. 376 вільних помешкань, а в липні склала 163 тис. 432 оголошення.

За словами аналітиків, найбільша кількість помешкань впродовж цих трьох місяців була у Києві (168 тис. 188 квартир), Одесі (72 тис. 368) та Дніпрі (35 тис. 509). А от станом на початок 2023 року на місці Дніпра опинився Львів і замкнув трійку міст-лідерів за кількістю оголошень.

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"Самі ж українці найактивніше цікавилися житлом для оренди у березні, коли хвиля внутрішніх міграцій була найбільшою. Тоді на оголошення відгукнулися 835 тис. 243 рази. Найактивніше шукали у Львові (236 тис. 755 відгуків), Івано-Франківську (83 тис. 961) та Дніпрі (59 тис. 585). Натомість найбільше вільних квартир пропонували в Одесі (10 тис. 821 оголошення), Києві (9 тис. 592) та Дніпрі (8 тис. 595)", – йдеться в дослідженні.

Експерти зазначили, що другим піковим періодом став серпень (720 тис. 922 відгуки на оголошення), коли люди почали повертатися до великих міст напередодні початку шкільного року та старту нового бізнес-сезону. Найбільший вибір спостерігався в Києві (44 тис. 005 оголошень), Одесі (22 тис. 013) та в Харкові (10 тис. 581).

Разом з тим інтерес орендарів теж змістився. Вперше лідером стала столиця з показником у 160 тис. 058 відгуків на оголошення. За підрахунками аналітиків, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві наразі майже відновилася до рівня березня 2022 року. Тоді медіанна ціна становила 9 тис. 865 грн. У серпні знизилась до 8 тис. 500 грн, а вже в січні 2023 року склала 9 тис. 300 грн.

"Двокімнатки в столиці теж здають дешевше, ніж торік. В січні медіанна ціна склала 12 тис. 875 грн, водночас в березні 2022 середній цінник був 14 тис. 271 грн. Трикімнатні квартири здешевшали ще більше: в середньому до 18 тис. 631 грн за місяць у січні відповідно до 22 тис. 484 грн у березні", – йдеться в дослідженні.

Водночас у Дніпрі ціни навпаки зросли.

"Медіанна вартість оренди однокімнатного помешкання в березні 2022 року становила 6 тис. 313 грн. У серпні ціна підскочила до 8 тис. 438 грн. Однак уже в січні дещо стабілізувалася до 7 тис. 063 грн на місяць. Двокімнатні здорожчали в середньому на 14%: з 8 тис. 300 грн в березні до 9 тис. 469 грн у січні 2023 року, а трикімнатні квартири — на 13%: з 10 тис. 063 грн до 11 тис. 375 грн на місяць", – підрахували експерти.

Разом з тим у Львові однокімнатні квартири в березні здавали в середньому за 10 тис. 769 грн на місяць, а станом на січень цього року медіанна ціна склала 13 тис. 693 грн.

"Двокімнатні помешкання здорожчали з 15 тис. 596 грн до 17 тис. 310 грн. А от трикімнатки — навпаки — дещо здешевшали. Якщо в березні за такі квартири просили в середньому 18 тис. 290 грн, то в січні вартість знизилась до 17 тис. 759 грн", – додали аналітики.

Ціни на оренду квартир у Києві

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків, напередодні 24 лютого 2022 року вартість оренди однокімнатної квартири в столиці мала медіанне значення 13 тис. грн, двокімнатної - 21 тис. 600 грн, трикімнатної - 46 тис. 100 грн.

У день чергових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада попит на орендовані квартири в Києві впав на 27% порівняно з попереднім місяцем.

Станом на 28 грудня попит на орендовані квартири в Києві зріс на 3%.

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