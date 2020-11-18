Група Метінвест закупила для працівників «Азовсталі» 2149 енергоефективних наборів. Встановивши їх, співробітники підприємства зможуть заощадити у своїх будинках до 50% витрат з оплати електропостачання та газу.

Як повідомляють на підприємстві, до складу наборів входять двозонний лічильник з послугою установки «під ключ», «розумна» розетка та 4 LED-лампи.

Закуплене обладнання вже розподілене серед співробітників, а енергетики почали монтаж економних лічильників у будинках робітників «Азовсталі».

Закупівля енергоефективних наборів стала черговою ініціативою групи Метінвест в рамках проекту «Індивідуальний соцпакет». Цей проект стартував у 2014 році. Він передбачає, що працівники підприємств Групи Метінвест можуть самі визначати блага та пільги, в яких вони зацікавлені найбільше.

Свій вибір зробили й робітники «Азовсталі».

«Ми багато зусиль докладаємо для підвищення енергоефективності нашого підприємства. Цьому сприяє розвиток культури енергозбереження в колективі. Тому не дивно, що понад дві тисячі працівників з усіх можливих варіантів соцпакету обрали саме енергоефективні набори. Коли людина дотримується енергозберігаючих правил на роботі, то і в побуті він буде більш ощадливим. І навпаки: коли працівник на власному прикладі будинку переконається в ефективності енергозберігаючих звичок, то, швидше за все, буде застосовувати їх і на благо підприємства», – зазначив генеральний директор «Азовсталі» Енвер Цкітішвілі.

Оскільки установка наборів – у розпалі, перші, хто зміг випробувати нові лічильники в справі, вже сформували свої висновки про їх ефективність. Працівники запевняють: завдяки новим двозонним лічильникам можуть зменшити витрати на електроенергію на 50%.

«Важливо розуміти, що ця економія триватиме роками, а це тисячі зекономлених гривень, які можна використовувати на благо своєї сім'ї. Це дійсно корисний подарунок від підприємства», – каже майстер ПрАТ «МК «Азовсталь» Едуард Гнєдаш.

Найближчим часом отримають енергоефективні набори й співробітники інших маріупольських підприємств Групи Метінвест – меткомбінату ім. Ілліча та Маріупольського ремонтно-механічного заводу.

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Автор: УНІАН