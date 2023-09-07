Це допоможе українським малим і середнім підприємцям просуватися.

Українські підприємці знову можуть реєструвати свій бізнес на Google-картах.

Як повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram, у квітні минулого року Google заблокував для України можливість користуватися сервісом Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори.

Через це українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

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За словами міністра, команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало змогу знову додавати нові об’єкти та залишати коментарі.

"Дякую Google за зважене й справедливе рішення. Воно допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави", - зазначив Федоров.

Новації в Україні - останні новини

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5 вересня в "Дії" запустили важливу функцію для студентів. Так, студенти зможуть зручніше отримати знижку, зареєструватися в системі та створити персональний кабінет на освітніх ресурсах, оскільки в державному застосунку "Дія" вже можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків.

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