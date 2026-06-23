НБУ вимагає звільнити главу 'Укрпошти' Смілянського

Впродовж п’яти робочих днів "Укрпошта" має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва компанії.

Національний банк України визнав генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності.

Як повідомляє пресслужба НБУ, впродовж п’яти робочих днів "Укрпошта" має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва компанії, а надалі упродовж двох місяців призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності.

Зазначається, що фінансовий регулятор розпочав процедуру оцінки відповідності Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій НБУ щодо діяльності компанії у 2023–2026 роках.

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За цей період регулятор кілька разів застосовував щодо "Укрпошти" письмові застереження та штрафи через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки у системі управління ризиками та внутрішнього контролю.

"За результатами співбесіди та аналізу наявних матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку про наявність підстав для визнання Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг", - зазначили в Нацбанку.

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18 червня гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський назвав людей, які обговорюють його дохід на посаді, "козлами". Коментуючи заяви деяких українців щодо астрономічних доходів гендиректора "Укрпошти", він заявив, що вони "платять менше податків" і приносять менше користі ЗСУ.

У травні державний поштовий оператор встановив спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень, щоб клієнти могли забрати посилку без очікування в загальній черзі до оператора. Частина відправлень автоматично направлятиметься на отримання у новому форматі.

Ще в лютому повідомлялося, що "Укрпошта" хоче видавати кредити пенсіонерам. Таким чином, після запуску власного банку "Укрпошти" пенсіонери зможуть отримувати короткострокові кредити.

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